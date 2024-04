Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca in cursul zilei de astazi va merge in control la Spitalul ”Sfantul Pantelimon”, acolo unde ar fi avut loc mai multe morți suspecte in randul pacienților in ultimele zile. Rafila a precizat ca a fost o sesizare depusa pe 4 aprilie cu privire la activitatea din cadrul acestui […] The post Alexandru Rafila merge in control la Spitalul ”Sfantul Pantelimon”: Vreau sa știu clar cum se desfașoara activitatea in ATI appeared first on Puterea.ro .