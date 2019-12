Indicele ROBOR la 3 luni a urcat miercuri la 3,07% pe an Indicele ROBOR la 3 luni a urcat miercuri la 3,07% pe an, dupa ce mai multe zile a stagnat la 3,05%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).



La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in aceeasi zi a anului trecut se situa la 3,04% pe an.



Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a urcat cu 0,02 puncte procentuale, la 3,13%, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 3,24%.



Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

