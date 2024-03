Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe aproape toti indicii, sedinta de tranzactionare de miercuri, cu o valoare totala a tranzactiilor de 138,577 milioane de lei (27,844 milioane de euro).Indicele principal BET a consemnat o crestere de 0,21%, pana la 15.726,44 puncte, iar BET-Plus,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza valoarea ratelor la creditele de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut astazi, la 6,11% pe an, de la 6,13% in sedinta de ieri – a anuntat astazi BNR. La inceputul lui 2024, indicele era de 6,21%, iar in urma cu un an, la peste 7,5%.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la 6,14% pe an, de la 6,15% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului, indicele ROBOR la 3 luni…

- La inceputul anului, indicele ROBOR la 3 luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 era de 7,56%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a coborat la 6,17%, de la 6,19% marti, iar ROBOR la 12 luni a scazut la 6,18% de la 6,20%.In ceea ce priveste…

- La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2022 era de 3,02%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la 6,19%, de la 6,22%, iar ROBOR la 12 luni a coborat la 6,21% de la 6,24%.In ceea ce priveste…

- Primii care beneficiaza sunt cei cu credite facute inainte de 2017, care platesc dobanzi calculate dupa indicele ROBOR.Și romanii care depind de indicele IRCC vor avea rate mai mici, insa abia din aceasta primavara. Creditele calculate in funcție de ROBOR scad chiar de astazi, iar cele calculate…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate ratele la creditele in lei cu dobanda variabila, incheie anul 2023 la 6,22% pe an, arata datele Bancii Nationale. Este in scadere usoara fata de ieri cand a fost calculat la 6,24% si in reducere semnificativa fata de 3 ianuarie, prima sedinta…

