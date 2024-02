Stiri pe aceeasi tema

- Putatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat vineri, dupa ce Comisia Europeana a ordonat Romaniei recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane de euro, ca statul roman are la dispozitie instrumentele privind gestionarea unor litigii cu entitati comerciale,…

- Firmele care fac investiții eligibile de peste 50 de milioane de lei in Romania, in hoteluri, spitale private, fabrici de mobila, producție de textile și alte domenii de producție și servicii vor putea obșine noi ajutoare de stat, printr-o schema in valoare totala de aproape 2,25 miliarde de lei, propusa…

- PNL a propus impunerea CASS pentru acele pensii care depașesc 4000 de lei, dar PSD se opune categoric. Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, anunța poziția PSD și arata opoziția ”raspicata” impotriva acestui proiect al liberalilor.”Propunere PNL: CASS pentru Venituri Peste 4.000 de Lei! Un…

- Fermierii romani care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare ar putea primi in acest an ajutoare de stat de peste 161 de milioane de euro prin "Creditul Fermierului".

- Fermierii romani care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare ar putea primi in acest an ajutoare de stat de peste 161 de milioane de euro prin Creditul Fermierului, un program care urmareste sprijinirea accesului la lichiditati, in contextul crizei provocate de agresiunea…

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 90 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 757 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark cu o maturitate reziduala la 41 de luni, la un randa

- La Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava se finalizeaza un proiect in valoare de peste 12 milioane de euro pentru creșterea siguranței și dotarea cu utilaje pentru intervenții speciale. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care ...

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 115 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de joi, cand a imprumutat peste 1,49 miliarde de lei, la dobanzi de 6,08% pe an si, respectiv, 6,37% pe an, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, conform Agerpres.Valoarea nominala…