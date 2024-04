Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania a anunțat ca a limitat valoarea plaților instant, in lei și euro, din cauza inmulțirii atacurilor de tip phising nu doar la noi in țara, ci in toata Europa. ”In ultima perioada, au crescut tot mai mult atacurile de phishing in Romania. Se intampla in toata Europa, nu doar la noi și…

- Europa a incheiat iarna cu un nivel record de gaze naturale in depozite, regiunea fiind intr-o pozitie mult mai buna decat cea anticipata, scrie FT, citat de Ziarul Financiar. Nivelul gazului din depozite la finalul lunii martie in Uniunea Europeana, perioada considerata sfarsitul iernii in industrie,…

- Mai multi oameni ar alege sa cumpere masini Tesla daca Elon Musk nu ar fi la conducerea companiei. Este foarte probabil ca Elon Musk sa contribuie la distrugerea reputatiei, anunța Ziarul Financiar. Numarul clientilor potentiali ai Tesla din SUA a inceput sa scada, conform unui studiu Caliber, scrie…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC vor controla si supraveghea piata in perioada postului Sfintelor Pasti, pentru a preintampina orice neregula din domeniul protectiei consumatorilor, iar operatorii economici care nu respecta prevederile legislative vor fi sanctionati,…

- Practic, in prezent principalul avantaj al creditului de tip Noua Casa ramane avansul mic la achiziționarea unei locuințe, dar pe de alta parte este limitata și valoarea achiziției la cel mult 70.000 de euro, adica in cel mai bun caz un apartament cu 2 camere intr-un oraș mai mic.La locuințele de peste…

- Fraudele bancare sunt din ce in ce mai prezente și din pacate, din ce in ce mai mulți oameni pica in plasa escrocilor. In incercarea de a preveni sau a reduce tentativele de frauda, ING a lansat in premiera in Romania serviciul de geolocalizare, pentru a fi depistate eventualele tranzacții frauduloase…

- Social O singura persoana s-a adresat consilierului EURES din cadrul AJOFM Teleorman in prima luna a anului februarie 29, 2024 12:13 In luna ianuarie, o singura persoana s-a adresat consilierului EURES, potrivit informarii prezentate de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 15 – 19 ianuarie, a efectuat plați pentru anul de cerere 2023. Suma totala de 127.508.669 de euro, a fost distribuita, astfel: 87.987.705,84 euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru un numar de 26.109…