Top 5 destinații de vacanță în România. Care sunt costurile Vine vacanța! Perioada de vacanța poate fi mai lunga sau mai scurta, in funcție de timpul fiecaruia. Insa, vacanța e o stare. Uneori, doar un weekend petrecut intr-un cadru frumos poate fi o adevarata vacanța pentru suflet și minte. Va prezentam cinci destinații de vacanța din țara noastra, unde sa mergeți sa va relaxați și sa descoperiți Romania altfel. Delta Dunarii Delta Dunarii este una dintre cele mai importante rezervații naturale din lume. Aici, puteți admira o flora și o fauna incredibil de bogate, puteți face plimbari cu barca pe dunare, puteți sa admirați pasarile migratoare și puteți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din 26 de județe din Romania, inclusiv din Argeș și din București, urmeaza sa intre in așa-numita „vacanța de schi”, o perioada mult asteptata de ei. Citește și: Carti aduse cu drona acasa Iata județele in care elevii vor intra in vacanța in perioada 19-25 februarie: Argeș, Bihor, Braila, București,…

- Moldovenii au inceput deja sa-și cumpere bilete de odihna pentru vacanța de vara. Reprezentanții agențiilor de turism au declarat pentru Radio Moldova ca in aceasta perioada cetațenii opteaza pentru concedii la mare și alte zone de agrement. In topul preferințelor sint Egiptul și Romania. In același…

- Elevii din București, dar și cei din alte zone ale țarii, așteapta cu nerabdare vacanța de schi 2024. Perioada in care elevii din Romania vor avea o saptamana libera a fost stabilita diferit pentru fiecare județ. Sursa articolului: Cand au elevii din București vacanța de schi 2024. Zilele in care copiii…

- Pe 9 februarie, la Cinema Independenta puteți viziona comedia ” Complotul Bonelor” , ora 19:00. Anamaria Prodan a primit rolul principal in comedia romantica „Complotul bonelor”, regizata de Iura Luncașu, devenit celebru datorita telenovelelor „Lacrimi de iubire”, „State si Flacara – Vacanta la Nisa”…

- Esti gata pentru o aventura memorabila alaturi de prietenii tai? Romania este o tara plina de comori ascunse, peisaje de vis si aventuri pentru orice grup de prieteni dornici de distractie. O modalitate excelenta de a explora aceste locuri, bucurandu-te de confort si flexibilitate, este sa apelezi la…

- Catalin Cazacu a intampinat probleme la intoarcerea din vacanța. Prezentatorul TV a facut 73 de ore din Cuba pana in Romania. In exclusivitate pentru Xtra Night Show, el a povestit ce a pațit și cum a ajuns in aceasta situație. Iata ce declarații a facut!

- Sarbatorile de iarna sint chilipir pentru agențiile de turism, care se lauda cu vanzari mai mari cu 20%, in comparație cu anul trecut. Pentru ca in Ucraina e razboi, majoritatea moldovenilor merg la munte in Romania, dar exista și din cei care și iarna aleg marea. {{723272}}Potrivit agentului de vinzari…

- ”Prin tarifele de distributie a energiei electrice, stabilite pentru anul 2024 de catre autoritatea de reglementare, se reconfirma faptul ca in Romania cadrul legislativ nu este in favoarea investitiilor masive in retelele de distributie, necesare pentru facilitarea iminentei tranzitii energetice. Este…