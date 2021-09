Incident naval lângă Sulina. O navă a rămas fără energie, iar în derivă a lovit trei catamarane Timp de mai multe ore traficul naval a fost blocat pe canalul Sulina dupa ce o nava a ramas fara energie electrica. Avea o incarcatura de peste 5.500 de tone de grau. Nava nu a mai putut fi controlata și in deriva a lovit trei catamarane. Nava, sub pavilion Togo, incarcata cu 5.524 de tone […] The post Incident naval langa Sulina. O nava a ramas fara energie, iar in deriva a lovit trei catamarane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- PSD va depune, zilele acestea, in Parlament, un proiect de lege prin care propune un set de masuri pentru reducerea costurilor uriașe la energie, reflectate in facturile romanilor. Proiectul prevede, ca o prima masura temporara, plafonarea prețului la energie. Anunțul a fost facut, miercuri, intr-o…

- Angajatul unei salatorii auto din Capitala a fost lovit intenționat cu mașina de un client nervos. Polițiștii fac cercetari pentru tentativa de omor. Potrivit martorilor, șoferul a devenit recalcitrant dupa ce ar fi refuzat sa achite pachetul de spalare. El a plecat, insa a revenit dupa numai cateva…

- Patru masini au fost la un pas sa fie spulberate de tren la Pipera, dupa ce barierele s-au ridicat pentru cateva secunde, apoi au revenit in poziție verticala. Momentul a dat fiori reci șoferilor blocați pe șine, intre bariere, dar și acelora care au fost martori la scene. Barierele s-au ridicat automat…

- UPDATE: Motociclistul a fost reținut. Barbatul are 52 de ani și este un pasionat impatimit al motoarelor. Paradoxal este faptul ca, impreuna cu grupul lui de prieteni, barbatul facea tot felul de acte de caritate, și chiar milita pentru siguranța traficului rutier, potrivit paginii lui de facebook.…

- UPDATE Al patrulea muncitor prins sub un mal de pamant a fost extras de salvatori la aproximativ o ora de la incident. Muncitorului, cetațean strain, i se acorda ingrijiri medicale. Cinci muncitori au fost prinși, luni, sub un mal de pamant langa Biblioteca Naționala din București. Potrivit primelor…

- Valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice miercuri, depasindu-le pe cele inregistrate vineri, 25 iunie, anunta Transelectrica intr-un comunicat de presa. Pe fondul conditiilor meteo caniculare, consumul mediu al zilei de miercuri a fost cu 132 de MW mai mare…

- Un numar de 25 de persoane au fost evacuate din locuințe, joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc din Campina, județul Prahova. Incendiul a izbucnit, in jurul orei 4.00, la acoperișul unui bloc din Campina, de pe strada 1 Mai. Ca masura de protecție, pompierii au evacuat…