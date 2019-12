Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții ISU Banat povestesc ca au aflat de situația de pe Mioriței 8 luni, in jurul orei 12.40. Au fost anunțați ca, de sambata pana luni, doi copii de 9 zile și 3 ani, dar și mama celui de trei ani, au decedat din cauze necunoscute. Alți doi copii erau deja internați la Spitalul de…

- Informații de ultima ora de la ISU Banat privind cei trei morți dintr-un bloc din Timișoara. ISU Banat a evacuat blocul si primele suspiciuni indica faptul ca cei trei ar fi murit din cauza contactului cu o substanța toxica."Am fost informați de catre UPU SMURD referitor la o situație aparuta…

- Eveniment de amploare, organizat de pompierii timișoreni și Fundația SMURD, in parteneriat cu UPU-SMURD Timișoara, la cel mai important centru comercial din Timișoara. Maratonul de resuscitare a inceput sambata la ora pranzului, iar in cadrul acestuia peste 50 de specialiști predau tehnici de prim ajutor…

- Astazi, in ansamblul mixt Iulius Town din Timișoara are loc loc prima ediție a Maratonului Resuscitarii, organizat de Fundația pentru SMURD, in parteneriat cu UPU-SMURD Timișoara și Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș. Aceasta acțiune, sub forma unui curs de prim ajutor…

- Maraton de resuscitare, sambata, la Timișoara. Peste 50 de medici, paramedici, instructori formatori și voluntari vor prezenta manevre de resuscitare, fara intrerupere, timp de 9 ore. Evenimentul este organizat de Fundația pentru SMURD in parteneriat cu UPU-SMURD Timișoara și Inspectoratul pentru Situații…

- Duminica seara, in jurul orei 18, pompierii de la ISU erau solicitați sa intervina la un eveniment mai puțin obișnuit: ”Astazi, in jurul orelor 18.00, ISU GIURGIU a fost solicitat pentru a interveni in apropierea A1, km 42, sens de mers catre Bucuresti la un accident in care a fost implicat un avion…

- Sorina Pintea a spus ca pentru organizarea examenului este necesara emiterea a șapte ordine de ministru, dintre care trei comune – Ministerul Sanatații și Ministerul Educației și ca soluția unei Ordonanțe de Urgența nu este posibila. Romania nu are in prezent un ministru al Educației,…

- Pompierii timișeni au sarbatorit Ziua Pompierilor din Romania in centrul Timișoarei. Evenimentul a inceput inca de dimineața, de la ora 10, cu un ceremonial militar și religios in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, iar apoi forțele ISU Banat au defilat in zona centrala. De…