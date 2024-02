Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au anuntat despartirea de baschetbalistul sarb Djordje Dimitrjevic, accidentat pe 3 februarie la jocul de pe teren propriu cu CSM Petrolul Ploiesti. Originar din Leskovac, Dimitrjevic (27 ani) semnase cu SCM Timisoara in vara. Motivul despartirii e accidentarea grava care a dus la indisponibilitatea…

- Baschetbalistii de la SCMU Craiova revin in Sala Polivalenta din Banie in acest weekend, cu un meci important din cadrul seriei 9-16 a Ligii Nationale de Baschet Masculin. Formatia pregatita de Yiannaras Panayiotis va primi vizita celor de la Timisoara, una dintre contracandidatele la primele locuri…

- DRDP Timisoara a anuntat azi reluarea operatiunilor de detonare la versantul de pe DN 57 Clisura Dunarii, in zona Berzasca. Soseaua a fost afectata in urma cu mai bine de un an de caderile de bolovani. „Pe durata procedurilor de derocare și eliberare a carosabilului, traficul va fi oprit, dupa care…

- Forumul Democrat al Germanilor din Banat organizeaza in 2 februarie manifestari comemorative pentru victimele deportarii in URSS, la implinirea a 79 de ani de la deportarea de catre autoritațile comuniste a credincioșilor catolici germani la munca forțata in URSS. In ianuarie 1945, zeci de mii de etnici…

- Un caz cutremurator petrecut in Banat a fost relatat de cei de la sindicatul Polițiștilor Europol. O tanara insarcinata a fost aruncata din mașina de propriul soț. „Empatia, curajul și spiritul civic sunt doar cateva dintre calitațile pe care trebuie sa le aiba un polițist, iar de asta au dat dovada…

- SCM Timisoara a incheiat anul cu un (nou) esec. „Leii” au fost depasiti ieri seara pe propriul parchet de CSO Volunari. Ilfovenii s-au impus cu 86-78 si gratie formei bune a ex-alb-violetului Alexandru Olah, principalul marcator al oaspetilor. Localnicul Olah, care evoleuaza acum la Voluntari, a marcat…

- Aceasta informare este efectuata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID Timiș), cu sediul in Timișoara, Piața Romanilor, nr 4, ap2, tel 0356410496, fax 0356805164, ce intentioneaza sa solicite de la AN APELE ROMANE ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT aviz de gospodarire a apelor…

- SCM Timisoara a fost invinsa ieri seara pe terenul croatilor de la Dubrava Zagreb. A fost 78-72 pentru gazde, care au reusit sa provoace trupei de pe Bega primul esec in editia 2023-24 a Alpe Adria Cup. In schimb, pentru croati a fost doar primul succes in actualul sezon al competitiei euroregionale.…