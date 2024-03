Începe reabilitarea vechiului sediu al pompierilor din Timișoara, pe bani europeni Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș a anunțat ca astazi a fost predat amplasamentul pentru șantierul de reabilitare și modernizare a vechii cladiri a pompierilor din Iosefin, care face parte din patrimoniul cultural și arhitectural al Timișoarei. „In cadrul demersurilor conducerii Inspectoratului pentru Situații de Urgența «Banat» al județului Timiș de obținere […] Articolul Incepe reabilitarea vechiului sediu al pompierilor din Timișoara, pe bani europeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 ndash; 11.02.2024, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea au desfasurat un numar de 25 de misiuni, potrivit ISU Delta Tulcea IncendiiIn acest weekend, pompierii tulceni au intervenit pentru localizarea si lichidarea a trei incendii,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a fost dotat cu una dintre cele trei drone achizitionate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) in cadrul unei finantari europene, iar aparatul de zbor fara pilot va deveni functional imediat ce personalul care il…

- Salvamontistii din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Judetean Gorj au intervenit ca resursa de sprijin la solicitarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Gorj, pentru acordarea primului ajutor medical, recuperarea si transportul unei persoane accidentata intr o zona greu…

- Amenzi de aproape 200.000 de lei date de ISU Alba dupa controale la pensiuni și hoteluri. Sute de misiuni ale pompierilor și SMURD Echipele ISU Alba au dat amenzi de aproape 200.000 de lei, in urma controalelor derulate la unitați de turism din județ. In prima jumatate a lunii ianuarie, pompierii și…

- DECLARATIE DE PRESAMisiunile pompierilor ieseni cu ocazia trecerii dintre ani Peste 140 de pompieri militari ieseni au fost la datorie, zilnic, in perioada 29 decembrie 2023 2 ianuarie 2024, care au intervenit in sprijinul comunitatii in misiunile specifice.In aceasta perioada, militarii Inspectoratului…

- Incendii, accidente și cazuri medicale grave. Aproape 140 de intervenții ale pompierilor din Alba, in minivacanța de Craciun Nu toata lumea a fost libera in minivacanța de Craciun. Pompierii din Alba au avut parte de una dintre cele mai intense activititați in aceasta perioada, potrivit unui comunicat…

- Cu profunda tristețe am aflat de trecerea la cele veșnice a domnului Mircea ZBUTEA , inspector de Protecție Civila și membru al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența al orașului Cugir. Mircea, așa cum il cunoșteam toți, a fost un profesionist desavarșit, un om dedicat meseriei sale și un…