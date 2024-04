Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere campania “Detector pentru viața” desfașurata la nivel național, Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al Județului Dambovița, domnul locotenent colonel ing. FLOREA Cristian Claudiu a organizat o ședința de lucru pentru demararea și in județul Dambovița…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea a executat prima misiune din acest an de distrugere a unor munitii neexplodate.Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea a executat prima misiune…

- Pentru creșterea gradului de siguranța in randul cetațenilor, in primul trimestru al acestui an, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Basarab I” al Județului Dambovița au executat controale pe linia apararii impotriva incendiilor la 63 de obiective cu destinația…

- In perioada 04 – 11 martie 2024, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 332 evenimente: 70 incendii (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.), 11 acțiuni la accidente rutiere, 28 actiuni la alte…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Basarab I”, au organizat o activitate informativ-preventiva adresata personalului din cadrul unitații administrativ teritoriale din localitatea…

- Grupa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Bucovina” al judetului Suceava a executat anul trecut un numar de 77 de misiuni pirotehnice, din care: 48 de asanare a munitiei ramase neexplodata din timpul conflictelor militare; 4 misiuni de distrugere a munitiei asanate; doua misiuni…

- In ultima saptamana, 5 – 12 februarie 2024, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 218 evenimente: 54 incendii (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.), 13 acțiuni la accidente rutiere, 31 actiuni…

- In perioada 29 ianuarie – 05 februarie 2024, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 193 de evenimente: 15 incendii (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.), 13 acțiuni la accidente rutiere, 47…