- La data de 04.02.2024 , in jurul orei 20:12,.polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Marașești din Timișoara, la Teatrul German o persoana a fost ranita. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, respectiv, in timpul unui…

- O femeie dintr-o localitate Edineț din nordul Republicii Moldova a nascut un copil cu doua capete. Bebelușul, o fetița, a trait doar o zi, anomalia fiind incompatibila cu viața. Femeia este inca in spital, se reface dupa nașterea carea a avut loc pe 14 ianuarie. Femeia, care știa ca va naște gemene,…

- Tatal vitreg al fetiței de 11 ani care a nascut recent, a fost reținut pentru 72 de ore, anunța poliția. Reamintim ca la inceputul lunii ianuarie, o copila de 11 ani din Republica Moldova a nascut un copil, noteaza Noi.md cu referire al protv. {{728326}}Bebelușul, o fetița, a venit pe lume prin cezariana…

- O femeie care abia nascuse a fost la un pas de a ramane fara copil, in spital. O alta femeie s-a prezentat drept asistenta și i-a luat bebelușul din brațe, sub pretextul ca il va duce la tratament, dar a plecat și s-a facut nevazuta.

- Un incident mai puțin obișnuit, in care a fost implicata o mașina la volanul careia se afla o femeie de 47 de ani, a ajuns in atenția polițiștilor din județul Timiș. Din cate se pare, șoferița ar fi incurcat pedalele autoturismului – frana cu accelerația. In urma episodului nefericit, femeia a avut…

- Caz șocant in Iași. Un barbat a ars dupa ce a aruncat o petarda langa o canistra de benzina, iar starea lui s-a agravat. Medicii au decis sa il transporte la spital in strainatate, avand arsuri pe 75% din suprafața corpului. Ranile sale sunt mult prea grave pentru a fi tratat in Romania.

- Accident grav in Ilfov. O femeie a murit, dupa ce a fost calcata de trenul care ciircula pe ruta Constanța-București. Medicii au acționat imediat, insa nu au mai putut sa ii salveze viața victimei. Circulația a fost afectata de acest incident, iar polițiștii continua cercetarile.

- O femeie a șocat intreaga lume, dupa ce a dat dovada de o cruzime dincolo de limite. Aceasta a nascut prematur acasa și și-a aruncat bebelușul in soba incinsa. Copilul nu a mai avut nicio șansa de suraviețuire, trupul sau fiind carbonizat.