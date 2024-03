Bebeluș găsit mort într-o mașină de spalat. Poliția din Vatra Dornei, în stare de alertă maximă Tanara nascuse pe 14 martie, acasa, și nu aparea in evidențele medicilor. Ziua urmatoare, a fost nevoita sa mearga la spital din cauza unor probleme de sanatate. Cei care au vazut-o pe femeie și-au dat seama ca tocmai devenise mama și, cand au vazut ca aceasta neaga adevarul, au alertat poliția. Oamenii legii au mers la spital, unde au audiat-o pe femeie. Intr-un final, a recunoscut ca tocmai ce a nascut și a susținut in fața polițiștilor ca bebelușul s-a nascut deja mort. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz șocheaza Romania! O femeie in varsta de 32 de ani, din Suceava, și-a ascuns bebelușul nou nascut in mașina de spalat. Oamenii legii au descoperit trupul neinsuflețit al micuțului o zi mai tarziu.

- O femeie, in varsta de 32 de ani, și-a invelit copilul nou nascut intr-o patura și l-a ascuns in mașina de spalat din gospodarie. Trupul neinsuflețit al bebelușului a fost descoperit ziua urmatoare de oamenii legii, iar autopsia urmeaza sa dezvaluie ce s-a intamplat cu adevarat. Femeia din Vatra…

- Caz șocant in Suceava, unde o femeie de 32 de ani și-a ascuns copilul nou-nascut in mașina de spalat. Totul a ieșit la iveala a doua zi, cand femeia a mers la spital cu probleme cauzate de naștere, pe care a incercat sa le ascunda. Medicii și-au dat seama, insa, ce s-a intamplat și au anunțat Poliția,…

- Oamenii legii au pornit o cauza penala pentru viol, dupa ce o fetița de 11 ani a nascut. „In cadrul cercetarilor urmeaza a fi efectuate acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, a declarat pentru UNIMEDIA, Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General…

- Carambol cu 4 mașini pe o șosea din județul Timiș, chiar in apropierea de municipiul Timișoara, conform tion.ro.Un șofer de 56 de ani a condus o mașina pe DN 6, dinspre localitatea Izvin inspre Timișoara, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu o alta mașina condusa de un barbat, in varsta de…

- La data de 20 ianuarie a.c , politiștii din Balcești au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in localitatea Stanești, soldat cu victime. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, un barbat de 36 de ani, din localitatea Stanești, in timp ce conducea un autoturism…

- Un accident cumplit a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in județul Gorj. O femeie și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce o mașina s-a rasturnat, intr-un șanț, pe DN 67 B, pe raza comunei Capreni.

- Barbatul care a injunghiat o femeie din Gherla, in noaptea de luni spre marți, a fost reținut de polițiștii clujeni. „La data de 19 decembrie a.c., in jurul orei 02.00, Poliția municipiului Gherla a fost sesizata despre faptul ca o femeie din municipiul Gherla a fost ranita in zona toracelui și…