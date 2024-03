Incident dramatic în Columbia. Un elicopter cu turiști se ciocnește de o clădire Un incident dezastruos a avut loc in aer. Un elicopter turistic, avand la bord șase persoane, s-a ciocnit violent de o cladire din inima capitalei Columbiei. Un elicopter cu oameni l-a bord s-a ciocnit de o cladire Pasagerii, care se indreptau spre un restaurant de lux pentru a-și petrece timpul, au fost nevoiți sa sune imediat familiile pentru a-și lua ramas bun. Finalul parca a fost desprins dintr-un scenariu de film thriller de la Hollywood. Locuitorii din zona au fost șocați sa vada cum elicopterul turistic se izbește puternic de cladire. Zborul s-a incheiat abrupt la scurt timp dupa decolare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

