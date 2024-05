Horoscop Cristina Demetrescu mai 2024. Vărsătorul poate avea regrete Horoscop Cristina Demetrescu mai 2024. Varsatorul poate avea regrete. Astrologul aduce sfaturi, dar și avertisment pentru anumite zodii in prima parte din luna mai. Conform Cristinei Demetrescu, e nevoie de atenție sporita la condus, dar și la alte deplasari. Astrologul spune ca Balanțele o sa primeasca ce cauta daca ies din zona de confort. De asemenea, acești nativi ar fi bine sa invețe sa și lupte pentru ceea ce iși doresc și sa lase deoparte orice conflict sau factor perturbator care le apare in cale. „Ce este al lor, e pus deoparte. Ele au mult de recuperat, de valorificat, Universul vrea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

