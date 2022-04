Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu masiv in dupa amiaza zilei de Paste in localitatea Zarand, din judetul Arad. O stiva de conducte a fost incendiata intentionata, conform ISU, pompierii au intervenit pentru a stinge flacarile care afectasera deja doua autoturisme. Fumul declansat s-a vazut de la mare distanta. In jurul orei…

- IPJ Arad a precizat ca minorul “a dat foc mai multor țevi de plastic care urmau sa fie folosite pentru rețeaua de canalizare”. Țevile aparțineau unei societați comerciale. Prejudiciul a fost estimat la 200 de mii de lei.

- Un cutremur s-a produs astazi, la ora 10:41, in comuna Cașeiu, la foarte mica distanța de ”granița” cu Chiuiești. ”In ziua de 24.04.2022, la ora 10:41:45 (ora Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, CLUJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 5km”, a transmis Institutul pentru Fizica…

- Cand se vopsesc ouale de Paște. In ce interval de timp trebuie sa faci asta. Ouale sunt alimentul vedeta al lunii aprilie. In tradiția din popor, oul roșu de Paști simbolizeaza sangele Domnului și ar avea puteri miraculoase, de vindecare, de a ține raul departe, aducator de sanatate, frumusețe, vigoare…

- Un proiect destinat copiilor și tinerilor marcheaza apropierea de sarbatorile pascale. Este vorba despre tehnici de decorat oua, tradiții și obiceiuri de Paști, cantece specifice acestei perioade și proiecții de filme documentare. Intitulat „In așteptarea Sarbatorilor Pascale”, evenimentul s-a desfașurat…

- Patru echipaje ale pompierilor satmareni au intervenit luni dimineața cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala de prima interventie si comanda si o ambulanta SMURD cu echipaj de prim-ajutor pentru lichidarea unui incendiu, izbucnit la un operator economic, in localitatea Gelu.Potrivit ISU MAramureș,…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, in urma incendiului nu s-au inregistrat victime."Interventia a fost una dificila, dar cu toate acestea, flacarile au fost oprite din dezvoltarea la alte imobile alaturate si s-a lucrat la lichidarea incendiului. (...) Incendiul a afectat sapte…

- Incendiul a cuprins mansarda hotelului, iar la fața locului au intervenit 4 autospeciale cu apa si spuma( dintre care o autospeciala apartinand SVSU Rasnov), o autoscara, un echipaj SMURD, potrivit realitateadebrasov.net . A fost suplimentat numarul echipajelor de interventie cu inca o autospeciala…