Stiri pe aceeasi tema

- George Simion s-a baricadat in Parchetul General și a spus ca intra in greva foamei. Liderul AUR cere sa fie audiat de urgența in dosarul semnaturilor false. Mai mult, Simion il acuza pe procurorul care se ocupa de caz ca este omul Statului Paralel. O ambulanța a ajuns deja la Parchet, iar medicii i-au…

- Liderul AUR, George Simion, a fost evacuat, vineri, din sediul Parchetului General, unde intrase in greva foamei.Simion a fost dat afara din instituție de catre jandarmi, dupa ce a fost primit in audiența de procurorul Marius Iacob.

- Update: Procurorul Marius Iacov il primește pe George Simion in audiența. Deputatul George Simion, liderul AUR, susține ca a intrat in greva foamei, vineri, și ca va ramane peste noapte la Parchetul General. Dupa anunț, un reprezentant al Ambulanței a venit sa il consulte, conform procedurilor, și…

- Deputatul George Simion, liderul AUR, susține ca a intrat in greva foamei, vineri, și ca va ramane peste noapte la Parchetul General. Dupa anunț, un reprezentant al Ambulanței a venit sa il consulte, conform procedurilor, și a declarat: George Simion a mers singur la Parchetul General „In mod normal…

- Președintele AUR, George Simion, a fost consultat, vineri, de catre un echipaj medical, dupa ce a intrat in greva foamei, in cladirea Parchetului General.Politicianul a ajuns vineri, in jurul orei 12.

- Liderul AUR, George Simion, impreuna cu mai mulți lideri AUR au mers la Parchetul General pentru a trage un semnal de alarma in privința dosarelor penale care s-au deschis in cazul semnaturilor falsificate. George Simion ii cere procurorului de caz sa-l primeasca in audiența și a anunțat ca va intra…

- Liderul AUR, George Simion, care are interdicția de a intra in Republica Moldova și Ucraina, este anchetat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania, dupa ce ar fi instigat membri ai formatiunii AUR sa falsifice listele de sustinatori necesare pentru depunerea…

- Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a analizat, miercuri, la Digi24, imaginile date publicitații de liderul AUR George Simion și in care politicianul da un test poligraf. In videoclipul postat pe pagina de Facebook a lui Simion, liderul AUR este intrebat daca a primit bani pentru funcții in partid…