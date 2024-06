Stiri pe aceeasi tema

- “Primarul Chițac și PSD-PNL vor sa puna in secțiile de votare urne comune. In loc de 5 urne ce ar fi trebuit sa existe in fiecare secție de votare, așa cum prevede Legea, la Constanța vor fi doar 3!”, transmite USR Constanța intr-un comunicat de presa. “Adica, in aceeași cutie sa se voteze atat pentru…

- Candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, deputatul Robert Sighiartau, a declarat, vineri, ca a primit semnale ca s-ar pregati fraude la vot in anumite comunitati, motiv pentru care le-a cerut cetatenilor "sa fie gardienii democratiei in judet" si sa semnaleze…

- Candidatul ADU la Primaria Constanta, Stelian Ion, transmite un mesaj important pentru alegatori, cu privire la alegerile care vor avea loc peste 9 zile.Primarul Vergil Chitac si PSD PNL vor sa puna in sectiile de votare urne comune, in care sa se voteze pentru primar si pentru Consiliul Local si pentru…

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Robert Sighiartau, a criticat dur marți regia de apa Aquabis SA, despre care spune ca este o „companie murdarita de interesele lui Radu Moldovan care livreaza cea mai scumpa apa din regiune”. „In fiecare saptamana o sa demontam niște…

- Robert Sighiartau, candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean BN, a susținut azi o conferința de presa in fața sediului Aquabis. Acesta a subliniat ca bistrițenii platesc cel mai mult pentru apa menajera, deși exista sistari de apa potabila in fiecare zi, in diferite localitați…

- Robert Sighiartau, candidatul PNL la Consiliul Județean este de parere ca stadionul Jean Padureanu trebuie cumparat fie de Primaria Bistrița, fie de Consiliul Județean și „redat” bistrițenilor, care sa poata face sport acolo fara restricții. Prezent la Bistrițeanul Live, Robert Sighiartau, candidatul…

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean BN, Robert Sighiartau, a subliniat in repetate randuri nevoia de dezvoltare economica a intregului județ. „Un parc industrial pe legatura Beclean – Nasaud ar fi foarte bun!” a declarat acesta intr-o vizita la RAAL. Robert Sighiartau, candidatul PNL…

- Robert Sighiartau, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Bistrița-Nasaud a participat ieri la o intalnire cu echipa de management a companiei Rombat. „E nevoie de dezvoltarea economica a județului nostru, altfel disparem in 20 de ani. Iar eu vin cu soluții” a transmis Robert Sighiartau…