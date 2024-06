BEC: Reguli privind exercitarea dreptului de vot la alegerile din 9 iunie 2024 La alegerile locale, alegatorul poate vota doar in comuna, orasul, municipiul sau sectorul unde are domiciliul sau resedinta Avand in vedere unele informatii eronate aparute in spatiul public cu privire la regulile de exercitare a dreptului de vot la sectiile de votare organizate in tara cu ocazia scrutinului din data de 9 iunie 2024, din economia dispozitiilor legale, BEC subliniaza urmatoarele:La alegerile locale, alegatorul poate vota doar in comuna, orasul, municipiul sau sectorul unde are d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

