Cărțile de identitate noi se pot elibera și în ziua votului Cetatenii cu drept de vot care au cartile de identitate expirate si doresc sa voteze au posibilitatea sa obtina documentele valabile in acest weekend. Dreptul de vot poate fi exercitat daca actul de identitate este valabil inclusiv in data de 9 iunie 2024, ziua alegerilor. In caz contrar, sambata și duminica, Serviciul de Evidența a […] Articolul Carțile de identitate noi se pot elibera și in ziua… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

