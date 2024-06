Incredibil: Ce s-a întîmplat într-o grădiniță părăsită din raionul Ștefan Vodă Au transformat o gradinița parasita din satul Olanești, Ștefan Voda in muzeul satului și un centru de artizanat popular in toata regiunea. Este volrba despre familia Pisarenco din localitate. Soții au reușit sa transforme o pasiune intr-un loc care unește intreaga localitate. In ultimii doi ani, muzeul din satul Olanești a fost dotat cu tot felul de obiecte istorice prosoape, stative, coavta, b Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Prisacaru, meșter popular din satul Olanești, raionul Ștefan Voda, face o incalțaminte uitata - opinci. Acestea ajung la cei, care pun accent pe autenticitate. Fara opinci, farmecul tradiției s-ar pierde, spune barbatul care afirma ca stramoșii au știut ce inseamna confortul. "Prima data noi…

- Peste 200 de copii din satul Izvoare din raionul Falești se bucura acum de locuri de joaca bine amenajate, noteaza Noi.md. Proiectul a inclus amenajarea a doua terenuri de joaca: unul la gradinița, care este frecventata de circa 80 de copii și altul intr-un loc public din sat. In cele doua locații ,au…

- Starea unei punți de lemn din comuna Florești ii nemulțumește pe sateni. Oamenii zic ca pe acolo trec zilnic inclusiv copiii care merg la școala și gradinița, lucru care li se pare periculos, mai ales ca pe unele porțiuni mai lipsește cate o placa. „Pe aici trec oameni, copii care merg la școala…

- Dupa renovarea și extinderea cladirii Casei de Cultura, in satul Gordineștii Noi din raionul Edineț a fost creat un Centru Comunitar Multifuncțional. Acesta va gazdui un centru cultural, unul medical și un oficiu poștal. Proiectul de modernizare a cladirii a prevazut și construirea de spații noi, cu…

- La gradinița nr. 1 și gradinița nr. 2 din satul Sireți, raionul Strașeni, au fost create și amenajate alte doua grupe noi de creșa pentru copiii de pina la 3 ani, prin programul de extindere a grupelor de creșa publice. La ceremonia de inaugurare, care a avut loc pe 15 mai curent, au participat ministrul…

- Blocul principal al instituției preșcolare din satul Recea, raionul Strașeni, a fost renovat pe exterior. Lucrarile au demarat in luna iunie 2023 și au durat pina in decembrie, anul trecut. Acestea au inclus izolarea termica a pereților, hidroizolarea și termoizolarea fundamentului, termoizolarea tavanului…

- Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica din Lugoj intampina cea mai importanta sarbatoare a lumii creștine printr-o expoziție intitulata “Tradiții de Paște”. Manifestarea, organizata in parteneriat cu Gradinița P.P Nr. 2 Lugoj (structurile G. P.P Nr. 1, G. P.P Nr. 2, G. P.P Nr.…

- Polițiștii de patrulare au stopat in apropiere de satul Olanești din raionul Ștefan Voda un caruțaș vizibil in stare de ebrietate avansata. Barbatul de 37 de ani, originar din satul Antonești, a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul aparatului Drager a aratat o concentrație de alcool in aerul expirat…