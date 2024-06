Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece state membre ale Uniunii Europene au solicitat, miercuri, președinției belgiene a Consiliului UE sa adopte cadrele de negociere pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE in luna iunie, in vederea convocarii unor conferințe interguvernamentale cu ambele țari la sfarșitul lunii.

- Slovacia, una dintre adversarele Romaniei din grupa de la EURO 2024, a anunțat lotul preliminar pentru turneul din Germania. Prorgamul Romaniei la Euro 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00:…

- Copiii din orașul Otaci din nordul Moldovei au un nou loc de joaca. Acesta a fost deschis cu sprijinul UE in curtea unui bloc de apartamente in care locuiesc 63 de familii de refugiați ucraineni (175 de persoane). Potrivit Delegației UE in Republica Moldova, orașul Otaci este unul dintre principalele…

- Serbia, Portugalia, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlanda, Cipru, Croatia, Irlanda si Luxemburg s-au calificat in finala de sambata a Eurovision, editia 68. Natalia Barbu, reprezentanta Moldovei, nu a reusit sa se califice. Prima semifinala a concursului european a avut loc la Malmo Arena din Suedia,…

- Redresarea economiei moldovenești „este mai lenta decat se aștepta, deoarece țara continua sa sufere consecințele razboiului pe care Rusia il duce in Ucraina și se confrunta cu dificultați in aceasta situație”. Conform INFOTAG, acest lucru a fost afirmat intr-o declarație a șefei misiunii FMI, Clara…

- Serbia, Portugalia, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlanda, Cipru, Croatia, Irlanda si Luxemburg s-au calificat in finala de sambata a Eurovision, editia 68. Natalia Barbu, reprezentanta Moldovei, nu a reusit sa se califice. Prima semifinala a concursului european a avut loc la Malmo Arena din Suedia.

- Pentru prima data in ultimele trei decenii, Republica Moldova poate rupe legatura energetica pe care o are cu Transnistria, o parghie necesara pentru a-i indeparta pe ruși din acest teritoriu, potrivit unei analize publicate de Politico. O astfel de mișcare risca, insa, sa declanșeze o criza umanitara…

- Primaria Municipiului Bistrita si Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc” va invita vineri, 29 martie, ora 18.00, la Palatul Culturii, la concertul TANGO MEETS BALKAN MUSIC cu SELECT CVARTET din Chișinau. Select Cvartet realizeaza un turneu prin care marcheaza Ziua Unirii Basarabiei cu Romania. Formația…