- ISU Arad anunta sambata un incendiu la doua adaposturi de animale, din localitatea Zarand, o persoana de 47 de ani suferind arsuri la nivelul membrelor superioare. Aceasta a fost transportata la spital. La fata locului au intervenit pompierii militari ai Garzii de Interventie Chisineu-Cris si ai Detasamentului…

- ISU Arad a fost sesizat, sambata, la numarul unic de urgența 112 despre producerea unui incendiu la doua adaposturi de animale din localitatea Zarand. O persoana de 47 de ani a suferit arsuri pe maini.

- Un incendiu a izbucnit, sambatay, la un saivan din localitatea Zarand. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție Chișineu-Criș și ai Detașamentului Ineu cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. Intervenția este in dinamica. Incendiul se manifesta prin ardere generalizata la…

- Cel puțin 15 oi au murit intr-un incendiu care a pornit in aceasta dupa amiaza in localitatea aradeana Zarand. Intervin pompierii militari ai Garzii de... The post Cel puțin 15 oi au murit dupa un incendiu puternic in localitatea Zarand! O persoana a suferit arsuri appeared first on Special Arad · ultimele…

- ISU Arad anunta sambata un incendiu la doua adaposturi de animale, din localitatea Zarand, o persoana de 47 de ani suferind arsuri la nivelul membrelor superioare. La fata locului intervin pompierii militari ai Garzii de Interventie Chisineu-Cris si ai Detasamentului Ineu cu trei autospeciale de stingere…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit, vineri dupa-amiaza, in satul Manga, comuna Voinești. Focul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ un hectar, potrivit ISU Dambovița. Mai mult de atat, a fost identificata o persoana cu arsuri. Aceasta a fost asistata medical la fața locului, iar ulterior, victima…

- Pompierii buzoieni intervin in acest moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Arcanu, comuna Scutelnici. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta generalizat…