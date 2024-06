REPORTAJ Lacrimogene de campanie în Mihăilești, Giurgiu: polițiști înarmați și jandarmi au venit să oprească un protest contra primarului Așa silențioasa cum a parut, campania electorala pentru localele din iunie 2024 a recuperat ca spectacol pe final. Un protest animat de liberali contra primarului social-democrat din Mihailești, Giurgiu, a adus in satul Novaci jandarmii și polițiștii. Forțele de ordine au venit inarmate cu puști automate și au folosit contra localnicilor revoltați tunuri cu gaze lacrimogene. Motivul protestului: o „ulicioara”, o scurtatura pe care Primaria Mihailești a decis sa o blocheze.[libvideo id="4915994"]Ulița discordieiSatul Novaci, care aparține de orașul Mihailești, are in jur de 1.300 de locuitori.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

