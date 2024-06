Update. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani au preluat ancheta penala in cazul exploziei de vineri dimineata de la magazinul Dedeman. Acesta admite ca ancheta s-ar putea extinde si pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa. „Deocamdata nu avem informatii medicale pentru a putea stabili o incadrare, numarul de victime”, a precizat Chihaia. Purtatorul de cuvant al Parchetului, Valeriu Chihaia, a declarat, pentru AGERPRES, ca in acest moment cercetarile se desfasoara sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere din culpa in forma agravata. Opt dintre…