Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 26 mai 2024, in jurul orei 21.30, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 36 de ani, din municipiul Tarnaveni, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ion Creanga din Cugir, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- ”Cu aceasta ocazie, in municipiul Craiova, a fost depistata o femeie de 34 de ani, din localitate, urmarita la nivel international. Fata de aceasta, autoritatile judiciare din Italia au emis mandat european de arestare in vederea extradarii, femeia avand de executat o pedepsa de 3 ani, 4 luni si 10…

- La data de 6 mai 2024, in jurul orei 19.00, in urma unui apel prin 112, prin care o femeie a sesizat faptul ca a fost agresata de soț, polițiștii din Cugir au intervenit la o locuința din localitatea Vinerea. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat…

- Sambata, 4 mai 2024, polițiștii din Cugir au identificat un barbat de 42 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de savarșirea unui furt de biciclete sesizat poliției la data de 26 aprilie 2024. Din primele cercetari, a rezultat ca, in noaptea de 25/26 aprilie 2024, barbatul ar fi sustras doua biciclete…

- Un barbat de 52 de ani, din Girișu de Criș județul Bihor, a fost condamnat la doi ani și jumatate de inchisoare cu suspendare și i s-a interzis sa se apropie ori sa comunice timp de patru ani de fosta concubina pe care a talharit-o chiar in timp ce aceasta vorbea la telefon cu Poliția.

- Ieri, 23 martie 2024, in jurul orei 17.30, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs in zona intersecției strazilor Augustin Bena cu Mihail Kogalniceanu din Municipiu. Din cercetari a rezultat ca un barbat de 56 de ani, din Cugir, in timp ce…

- Un barbat care a produs un accident soldat cu decesul a patru cetateni spanioli, parintii si doua fiice, in decembrie 2022 in judetul Sibiu, a fost condamnat marti de Curtea de Apel Alba Iulia la 10 ani inchisoare, la jumatate fata de primul verdict. Instanta a schimbat incadrarea juridica data faptei…

- Potrivit unei informari a Curtii de Apel Ploiesti privind activitatea desfasurata in cursul anului trecut, institutia- ca instanta de fond- s-a situat pe locul sase intr-un clasament al curtilor de apel in functie de volumul de activitate al acestora, „fiind devansata in ordine descrescatoare a volumelor…