- Premierul conservator britanic Rishi Sunak a anunțat ca va reintroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani, daca partidul Conservator va caștiga alegerile legislative din 4 iulie, relateaza AFP, citata de news.ro.„Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun…

- ”De asemenea, astazi ne evoluam in continuare strategia de a ne concentra pe retele si, prin urmare, ne vom eficientiza activitatea pe masura ce ne anuntam intentia de a vinde Grain LNG”, a spus compania cand si-a prezentat rezultatele financiare din anul de afaceri 2023/24. Situat pe Isle of Grain…

- Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat, miercuri, 22 mai, alegeri legislative la 4 iulie, punand astfel capat multor luni de speculatii pe tema datei acestui scrutin in care opozitia laburista este larg favorita, relateaza AFP, citata de News.ro.Acest scrutin era asteptat initial in toamna, insa va…

- Rishi Sunak a convocat alegeri anticipate surpriza pentru data de 4 iulie, intr-o competiție in care Keir Starmer va incerca sa preia puterea pentru Partidul Laburist dupa 14 ani sub coordonarea conservatorilor, noteaza The Guardian. Primul ministru a anunțat ca alegerile vor avea loc la inceputul verii,…

- Marea Britanie va fi prima țara de pe batrinul continent care va construi prima instalatie avansata din Europa pentru producerea combustibilului nuclear, crescind astfel și mai mult independența de gazele din Rusia. Premierul britanic Rishi Sunak a declarat ca pentru tara sa este vital sa dispuna de…

- Premierul britanic Rishi Sunak va anunța cel mai mare pachet de ajutor militar al Marii Britanii pentru Ucraina. Anunțul urmeaza sa fie facut pe parcursul zilei. Sunak face o vizita in Polonia.

- Premierul britanic, Rishi Sunak, l-a chemat marti pe omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, sa dea dovada de „sange-rece” dupa atacului Iranului impotriva Israelului din weekend, subliniind ca o escaladare „nu este in interesul nimanui”, potrivit Downing Street, noteaza AFP. In cursul unei discutii…

- Marea Britanie nu are planuri pentru o desfasurare pe scara larga de trupe in Ucraina, a declarat marti un purtator de cuvant al premierului Rishi Sunak, ca raspuns la comentariile presedintelui francez Emmanuel Macron privind trimiterea de trupe in Ucraina de catre statele europene, relateaza Reuters.…