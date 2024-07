Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va organiza joi primele alegeri naționale din ultimii aproape cinci ani. Sondajele de opinie indica faptul ca Partidul Conservator, condus de prim-ministrul Rishi Sunak, va fi penalizat pentru neindeplinirea promisiunilor, dupa 14 ani la guvernare.

- Laburiștii conduc in sondajele de opinie cu 45%, inaintea alegerilor legislative din Marea Britanie. Conservatorii, aflați la putere, sunt creditați cu 23% din intențiile de vot.Scrutinul din 4 iulie deschide...

- Scandalul pariurilor continua sa pateze campania pentru alegerile generale din Marea Britanie, și asta pentru ca Partidul Conservator i-a suspendat din funcție pe candidații Craig Williams și Laura Saunders, care sunt acum cercetați de Comisia pentru jocuri de noroc. Cei doi au obținut informații confidențiale…

- Partidul Conservator al Marii Britanii va introduce serviciul național obligatoriu pentru tinerii de 18 ani daca va caștiga alegerile naționale din 4 iulie, inclusiv participarea militara sau comunitara, a declarat duminica prim-ministrul Rishi Sunak, potrivit CNN . Tinerii adulți vor putea alege intre…

- Razboiul din Ucraina, dar și cel din Orientul Mijlociu, determina tot mai multe state europene sa ia in calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Marea Britanie ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu Marea Britanie ar putea reitroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani,…

- ”Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun in randul tinerilor nostri si unei sentiment reinnoit de mandrie a tarii noastre”, anunta in acest comunicat publicat sambata seara Rishi Sunak.Acest lucru ar urma sa permita unirea tarii in contextul in care lumea…

- Premierul conservator britanic Rishi Sunak a anunțat ca va reintroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani, daca partidul Conservator va caștiga alegerile legislative din 4 iulie, relateaza AFP, citata de news.ro.„Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun…

- Premierul britanic Rishi Sunak a prezentat luni scuze in mod oficial intr-un scandal al sangelui contaminat in Regatul Unit in anii '70 si '80 - soldat cu 3.000 de morti -, in urma unui raport coplesitor care acuza autoritatile de musamalizare, relateaza AFP, preluata de news.ro.„Vreau sa prezint scuze…