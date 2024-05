Compania britanică National Grid caută un cumpărător pentru cel mai mare terminal de GNL din Europa ”De asemenea, astazi ne evoluam in continuare strategia de a ne concentra pe retele si, prin urmare, ne vom eficientiza activitatea pe masura ce ne anuntam intentia de a vinde Grain LNG”, a spus compania cand si-a prezentat rezultatele financiare din anul de afaceri 2023/24. Situat pe Isle of Grain din Kent, terminalul de import este in prezent in curs de extindere si va avea in curand capacitatea de a stoca si livra suficient gaz pentru a-si indeplini obiectivul de aproximativ o treime din cererea de gaz a Marii Britanii. GNL au devenit o sursa importanta de aprovizionare cu gaze catre Europa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

