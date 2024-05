Grupul britanic de apărare BAE Systems este optimist în privinţa perspectivelor sale de creştere Portofoliul de comenzi al BAE, la fel ca cel al multor companii occidentale de aparare, s-a umflat in ultimii doi ani, deoarece guvernele au reactionat la riscul geopolitic sporit in urma razboiului din Ucraina si pe fondul tensiunilor crescande cu China. BAE, cea mai mare companie de aparare a Marii Britanii, care produce submarine si avioane de lupta si furnizeaza munitii, a declarat ca respecta previziunile publicate in februarie privind o crestere a profitului sau pe actiune cu 6%-8% in 2024, la venituri cu 10-12% mai mari. Grupul a spus ca va beneficia de recenta trimitere a pachetului de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- BAE Systems este pe cale sa indeplineasca previziunile pentru profituri mai mari si prognozeaza ”un nou impuls pozitiv” datorat angajamentului recent al guvernului britanic de a creste cheltuielile pentru aparare, transmite Reuters, potrivit news.ro.

