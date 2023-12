Stiri pe aceeasi tema

- Consulatul General al Romaniei la Rostov va fi inchis printr-o decizie a guvernului rus. Ordinul in acest sens a fost semnat de șeful Cabinetului de Miniștri, Mihail Mishustin. Dupa cum se arata in documentul publicat pe portalul de informații juridice, Cabinetul de Miniștri al Federației Ruse a denunțat…

- Salariul minim pe economie va fi mai mare cu o mie de lei, in anul 2024. Astfel, pentru un program saptamanal de 40 de ore de munca, salariul minim anul viitor in R. Moldova va fi de circa cinci mii de lei, echivalentul a 250 de euro, potrivit unei hotarari aprobata in ședința de astazi, 6 decembrie,…

- Marile ziare, posturi de televiziune și agenții de presa din Ucraina au scris despre reacția Ministerului Educației de la Kiev la articolul Libertatea, care a publicat coperțile manualelor de limba și literatura „moldoveneasca” pentru copiii romani din regiunea Odesa. Asta in ciuda ințelegerii dintre…

- Conceptul serviciului guvernamental de notificare electronica MNotify a fost aprobat in ședința Cabinetului de Miniștri. Prin intermediul acestuia, prestatorii de servicii electronice vor transmite cetațenilor notificari prin mesaje, precum cele care se refera la expirarea pașaportului sau diverse autorizații,…

- Guvernul Republicii Moldova intenționeaza sa semneze un acord cu Franța, pentru colaborare in domeniul apararii. O hotarare in acest sens urmeaza sa fie aprobata la urmatoarea ședința a Cabinetului de Miniștri. Potrivit documentului, parțile vor efectua schimburi de experiența. Personalul militar din…

- In viitorul apropiat premierul Dorin Recean se va intilni cu mai multe asociații de fermieri din țara noastra pentru a discuta despre problemele din sectorul agricol, a declarat, astazi, purtatorul de cuvint al Guvernului, Daniel Voda. Potrivit acestuia, șeful Cabinetului de Miniștri va discuta și despre…

- Primul ministru Republicii Moldova, Dorin Recean, a postat un mesaj adresat opoziției parlamentare, dupa ce a picat moțiunea de cenzura inaintata de socialiști și comuniști. Șeful Guvernului de la Chișinau a și pozat, intr-un selfie facut chiar in plen, alaturi de miniștri și deputații din partidul…

- Ucraina a decis sa deschida punctul internațional de control Cuciurgan (de cale ferata) in regiunea Odesa, inchis de la inceputul razboiului. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la hotarirea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 10 octombrie 2023 nr. 920-r. Documentul prevede modificari…