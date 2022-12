În semn de protest, liderul AUR Bistrița-Năsăud a retras produsele austriece din magazinele sale Liderul AUR din Bistrița-Nasaud, Dragos Harjoaba, a retras din magazinele pe care le detine bauturile racoritoare si energizantele produse in Austria, in contextul in care Viena se opune intrarii Romaniei in Schengen. Anunțul a fost facut in timpul unei conferințe de presa, in cadrul careia a anunțat ca a golit „frigidere intregi” din cele cinci magazine pe care le deține, dezamagit de reacția oficialilor austrieci. „(…) Protestul este forma mea de a-mi manifesta dezamagirea fata de reactia Austriei, dar nu stiu daca este neaparat reactia Austriei, s-ar putea sa fi fost randul ei: anul trecut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

