Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a evitat luni sa indice un orizont de timp in care Viena si-ar ridica veto-ul in privinta aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen si cu granitele terestre, dupa ce la sfarsitul acestei luni este asteptata ridicarea controalelor la frontierele maritime si in aeroporturi, informeaza news.ro.

Prezent, luni, la o reuniune a ministrilor de interne si de justitie din UE, Gerhard Karner a fost intrebat de jurnalisti daca in viitorul apropiat se va schimba ceva in pozitia Austriei in ceea ce priveste intrarea deplina in Schengen a Romaniei si Bulgariei,…