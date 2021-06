Stiri pe aceeasi tema

- Islanda a anuntat vineri ca anuleaza toate restrictiile nationale impuse de mai bine de un an din cauza pandemiei de COVID-19, datorita progreselor deosebite inregistrate de campania sa de vaccinare, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Este un sentiment putin ciudat, dupa ce m-am aflat de multe ori…

- Pandemia de COVID-19 nu se va incheia decat dupa vaccinarea a cel putin 70% din populatia mondiala, a declarat vineri directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Acesta s-a declarat totodata ingrijorat de contagiozitatea mult mai puternica observata in cazul noilor…

- „Suntem pe panta descendenta a valului 3, nu inseamna ca am scapat, dar ca ne așteptam ca in perioada imediat urmatoare sa ne fie un pic mai ușor. Nu inseamna ca am scapat. Ar fi prematur sa spunem asta. E o legatura intre numarul de persoane care se vaccineaza și incidența. Este foarte clar ca trebuie…

- Cofondatorul BioNTech, Ugur Sahin, este increzator ca vaccinul pe care compania sa l-a dezvoltat impreuna cu Pfizer funcționeaza impotriva variantei indiene a coronavirusului. “Inca testam varianta indiana, dar varianta indiana are mutații pentru care am testat deja și pentru care vaccinul nostru funcționeaza,…

- Autoritațile au declarat ca la trei saptamani dupa prima doza, oamenii ar putea sa se intalneasca cu apropiații lor chiar și in interior, iar activitațile in casele de ingrijire a persoanelor in varsta ar putea relua. Pensionarii care au fost vaccinați pot merge din nou la magazine. Statul suedez reduce…

- Islanda va cere, de vineri noapte, ca și persoanele vaccinate sa se testeze la intrarea pe teritoriul sau, dupa ce a permis, de la inceputul lui aprilie, intrarea fara control suplimentar tuturor calatorilor cu un certificat de vaccinare impotriva COVID-19. Noua masura va fi valabila cel putin pana…