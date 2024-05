Cum au evoluat salariile medii în Europa? Cand vine vorba de salariile medii in statele membre ale UE, exista inca variații semnificative, in funcție de o serie de factori, cum ar fi legi, cerere, inflație și nu numai. Potrivit „Statista”, in 2022, salariile medii anuale au variat de la 73.642 EUR in Islanda, pana la 24.067 EUR in Grecia. Cele mai bine […] The post Cum au evoluat salariile medii in Europa? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

