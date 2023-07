Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Giurca continua sa spere ca relatia pe care o are cu Marius, cunoscut drept un “fat-frumos” al emisiunii, va depasi testul Insulei si ii va pastra impreuna pana la final. Cu toate acestea, tanara a inceput sa dea semne ca ispita Alin Simoiu nu indeplineste doar rolul de companie la date-uri,…

- Simona Patruleasa și Sabin Ivanof s-au casatorit in anul 2008, iar acum, la 15 ani de la nunta, prezentatoarea de la Kanal D a luat decizia de a imbraca din nou rochia de mireasa. Vedeta a dezvaluit cum o cheama, de fapt, in buletin.In anul 2008, Simona Patruleasa și Sabin Ivanof iși uneau destinele…

- Caldura extrema continua sa afecteze sudul Europei, iar in Italia au fost emise alerte rosii pentru 16 orase, care indica riscuri chiar si pentru oamenii sanatosi. Alertele se aplica pentru zilele urmatoare zonelor turistice, intre care Roma, Florenta si Bolonia, relateaza BBC.

- O echipa de arheologi a efectuat sapaturi in cimitirul Drazenhofen din Austria și a descoperit ramașițele a doi barbați care aparțineau culturii Unetitic din epoca bronzului timpuriu și care au trait in urma cu aproximativ 4.000 de ani. ADN-ul bacilului ciumei a fost gasit in dinții celor doi barbați.…

- In Italia, la o luna de la inundațiile care au devastat regiunea Emilia-Romagna, autoritațile locale estimeaza ca valoarea totala a pagubelor este de aproape 9 miliarde de euro. Agricultura a fost și ea ingenuncheata. Peste 40% din suprafețele agricole ale regiunii sunt compromise.

- Fortele aeriene din Taiwan au intrat in actiune duminica, dupa ce au observat 10 avioane militare chineze care au depasit linia mediana sensibila a stramtorii Taiwan, in timp ce Ministerul Apararii al insulei a declarat ca patru nave de razboi chineze au efectuat patrule de lupta, transmite Reuters,…

- Peste 100 de milioane de oameni joaca poker la nivel mondial, insa cei mai mulți o fac in scop recreațional. Cei mai iscusiți dintre ei, care și-au dat seama ca au abilitați peste medie, au decis sa inceapa și o cariera profesionista in domeniu. Ei au renunțat la locurile lor de munca obișnuite și iși…

- Cel putin noua oameni au murit si aproape o mie au fost evacuati in nordul Italiei, unde un ciclon a provocat inundatii catastrofale. Toate raurile s-au revarsat in urma cantitatilor uriase de apa aduse de ploile torentiale care au cazut fara intrerupere 36 de ore. Este o lupta contracronometru in…