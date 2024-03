Stiri pe aceeasi tema

- China cere Iranului sa țina sub control atacurile rebelilor Houthi asupra navelor din Marea Rosie sau risca sa afecteze relatiile de afaceri cu Beijingul, au declarat patru surse iraniene si un diplomat familiarizat cu aceasta chestiune, scrie Reuters, preluat de Agerpres.

- Vicepresedintele in exercitiu al Taiwan-ului, Lai Ching-te, candidat la presedintie din partea Partidului Democrat Progresist (DPP), a castigat sambata alegerile prezidentiale, obtinand 40,2% din voturi, potrivit rezultatelor anuntate dupa numararea sufragiilor in 98% din sectiile de votare, transmite…

- Peste 19,5 milioane de taiwanezi sunt așteptați la urne pentru alegerea noului președinte și a parlamentului. Beijingul i-a avertizat pe alegatori sa faca alegerea corecta. Președintele Xi Jinping a declarat ca nimic nu va impiedica reunificarea Chinei cu Taiwan.XI JINPING, președintele Chinei: „Reunificarea…

- China se vrea la masa superputerilor militare ale planetei, dar pana sa ajunga acolo trebuie sa-și rezolve problemele interne. Și sunt aceleași care impiedica Beijingul sa rezolve chestiunea reunificarii cu Taiwanul, deși ordinul liderului Xi Jinping a fost clar – obiectivul numarul 1 e arborarea steagului…

- Ministerul Apararii din Taiwan a acuzat sambata China ca ameninta siguranta aviatiei si ca duce un razboi psihologic asupra populatiei insulei cu o serie recenta de baloane observate in apropierea sau deasupra insulei, cu cateva zile inaintea unor alegeri cheie in Taiwan, informeaza Reuters.Posibilitatea…

- Taiwanul a anuntat sambata prezenta unor avioane si nave de razboi chineze in jurul insulei, inclusiv aparate traversand linia mediana sensibila a Stramtorii Taiwan, in timp ce Beijingul continua activitatile militare cu trei saptamani inainte de alegerile din insula, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Taiwanul…