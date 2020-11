În ce condiții se va organiza ceremonia de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf. Iohannis: Fără participarea publicului Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca anul acesta nu se va organiza parada militara cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei și ceremonia de la Arcul de Triumf va fi una restransa și fara participarea publicului. „In acest an, vom onora curajul și sacrificiile inaintașilor noștri facand noi inșine sacrificiul de a renunța la bucuria participarii impreuna la manifestarile publice tradiționale”, a declarat președintele intr-o conferința de presa. „Am decis ca ceremonia care avea loc in fiecare an la Arcul de Triumf sa fie una extrem de restransa, la care sunt invitati ambasadori straini, medici si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de 1 Decembrie, care avea loc in fiecare an la Arcul de Triumf, va fi extrem de restransa, fara parada militara si fara participarea publicului larg, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis.

- Ceremonia de 1 Decembrie, care avea loc in fiecare an la Arcul de Triumf, va fi extrem de restransa, fara parada militara si fara participarea publicului larg, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. "Vreau sa ma refer si la un subiect care este deja pe agenda publica - si anume celebrarea…

- Ceremonia de 1 Decembrie, care avea loc in fiecare an la Arcul de Triumf, va fi anul acesta, in contextul pandemiei, extrem de restransa, fara parada militara si fara participarea publicului larg, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, la Palatul Cotroceni, despre ce se va intampla de Ziua Naționala. "Cu siguranța vom fi impreuna in spirit ca o națiune puternica, de 1 Decembrie. Din acest motiv am decis ca ceremonia care avea loc in fiecare an la…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca Ziua Naționala va fi celebrata fara parada militara și fara participarea publicului larg. "In acest an vom onora curajul și sacrificiilor inaintașilor noștri facand noi inșine sacrificiul de a renunța la bucuria…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat ca festivitațile de Ziua Naționala a Romaniei vor avea lor, insa „vor fi activitați foarte reduse”. El spune ca ziua naționala trebuie marcata, insa in același timp trebuie sa se respecte și masurile de prevenire și limitare…

- Ceremonia oficiala dedicata Zilei Naționale in piața Arcului de Triumf din București va fi organizata cu participarea a cel mult 400 de persoane, potrivit unei propuneri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). De asemenea, autoritațile propun ca și in municipiile reședința de județ…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, prin hotararea adoptata joi privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale in piata Arcului de Triumf din Bucuresti cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum…