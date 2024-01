Grecia, forțată de americani să vândă Ucrainei sistemele antiaeriene de producție sovietică Secretarul de stat american Antony Blinken a solicitat Greciei sa vanda „armamentul in exces” Ucrainei, dupa ce SUA au autorizat vanzarea de avioane F-35 catre Grecia. Recomandarea lui Blinken se refera, in special, la sistemele antiaeriene rusești aflate in dotarea armatei elene. Blinken și-a aratat „interesul” pentru capacitațile antiaeriene de care dispune Grecia care ar putea fi cedate Ucrainei, dupa cum arata presa elena. Grecia, care este țara NATO, are in dotare sisteme antiaeriene de proveniența sovietica – Tor, Osa (cu raza medie de acțiune), precum și S-300, cu raza lunga de acțiune,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis a salutat sambata unda verde de la Washington pentru vanzarea de avioane de lupta F-35 catre Grecia, o decizie a guvernului american care a anuntat si vanzarea de avioane de lupta F-16 Turciei vecine, informeaza AFP. „Astazi este o zi importanta pentru apararea…

- Premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis a salutat sambata unda verde de la Washington pentru vanzarea de avioane de lupta F-35 catre Grecia, o decizie a guvernului american care a anuntat si vanzarea de avioane de lupta F-16 Turciei vecine, informeaza AFP. „Astazi este o zi importanta pentru apararea…

- Aprobarea de catre Turcia a protocolului de aderare a Suediei la NATO este un factor important pentru ca o parte a Congresului american sa autorizeze vinzarea de avioane F-16 catre Ankara. Un astfel de comentariu a facut Departamentul de Stat pentru postul de televiziune turc TRT. "Președintele SUA,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat votul Marii Adunari Naționale a Turciei pentru ratificarea aderarii Suediei la Alianța Nord-Atlantica. Jens Stoltenberg a subliniat ca așteapta acum ca Ungaria sa finalizeze procedura naționala de ratificare cit mai curind posibil. "Toate țarile…

- Secretarul american de stat Antony Blinken va efectua sambata o vizita oficiala in Turcia, in timp ce in Fasia Gaza continua ofensiva militara israeliana care a provocat deja peste 22.000 de morti palestinieni, a anuntat miercuri ministrul turc de externe Hakan Fidan, citat de agentiile EFE si Reuters.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se asteapta ca alianta nord-atlantica sa finalizeze in 2024 procesul de aderare al Suediei, transmite luni dpa, preluata de Agerpres. Intr-un interviu acordat dpa la finalul lui 2023, Stoltenberg si-a exprimat increderea ca Suedia va fi inclusa in calitate…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se asteapta ca alianta nord-atlantica sa finalizeze in 2024 procesul de aderare al Suediei, transmite luni dpa. Intr-un interviu acordat dpa la finalul lui 2023, Stoltenberg si-a exprimat increderea ca Suedia va fi inclusa in calitate de cel de-al 32-lea…

- Statele Unite au anuntat joi, 2 octombrie, o noua serie de sanctiuni ce au ca tinta Rusia, o parte din aceste restrictii fiind decise impotriva companiilor din diverse tari care au legaturi comerciale cu industria militara rusa, informeaza agențiile Reuters și AFP, preluate de Agerpres.Noile sancțiuni…