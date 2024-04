Homawoo, fotbalistul celor de la Dinamo București, i-a dat un cap in ceafa tanarului Luca Mihai, de la Politehnica Iași. In timpul meciului dintre Dinamo și Poli Iași, disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”, un moment tragic a tulburat atmosfera și a ingrijorat spectatorii. In minutul 29, Luca Mihai, mijlocașul echipei Poli Iași, a fost […] The post Momente dramatice pe ”Arcul de Triumf”: Dinamovistul Homawoo, intrare criminala la ieșeanul Luca Mihai! A intervenit ambulanța appeared first on Puterea.ro .