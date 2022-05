În București ar putea să pară ciudat, la Paris e o tradiție: Cina de adio oferită de premierul francez Ceea ce in București ar putea sa para ciudat, la Paris este o tradiție: o cina de adio oferita de premierul francez Jean Castex, la care miniștrii sai au ținut sa-și exprime emoțiile la desparțire… Omagii la o cina de ramas bun, cu cateva zile inainte de remaniere, noteaza BFM TV Paris. Jean Castex și-a adunat miniștrii pentru ultima data in jurul unui „bufet”. „Un om rar”, „mulțumim pentru tot”, sunt expresii folosite la adresa celui care a condus pana acum Cabinetul de miniștri al Franței. In ultimul moment in preajma șefului guvernului, miniștrii au profitat de ocazie pentru a-i transmite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

