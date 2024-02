Papa Francisc denunță creșterea teribilă a atacurilor contra evreilor Papa Francisc a deplans, sambata, ”teribila creștere a atacurilor contra evreilor in toata lumea”, ca și escaladarea antisemitismului și anti-iudaismului dupa 7 octombrie, cand a inceput razboiul Israel – Hamas, transmite BFMTV . ”Noi, catolicii, impreuna cu voi, suntem ingrijorați de teribila creștere a atacurilor contra evreilor in lumea intreaga”, a menționat papa intr-o scrisoare adresata ”surorilor și fraților sai evrei din Israel” și data publicitații de Vatican . Razboiul dintre Israel și Hamas ”a produs in opinia publica mondiala scindari care se transforma adesea in forme de antisemitism… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

