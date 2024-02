Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a deplans sambata “inmultirea teribila a atacurilor impotriva evreilor in intreaga lume”, precum si cresterea antisemitismului si anti-iudaismului incepand cu 7 octombrie si declansarea razboiului dintre Israel si Hamas, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Noi, catolicii, impreuna cu…

- Australia, Canada, Italia și SUA au anuntat suspendarea finantarilor catre agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA), dupa acuzatii formulate de autoritati israeliene potrivit carora angajati ai acestei agentii ar fi putut fi implicati in atacul comis de gruparea islamista palestiniana Hamas…

- Parisul a „decis sa nu se alature” atacurilor coalitiei americano-britanice impotriva rebelilor houthi in Yemen „pentru a evita orice escaladare” in regiune, a explicat președintele Emmanuel Macron poziția Franței. Totodata, liderul de la Elysee si-a reiterat apelul la un armistitiu in Razboiul din…

- Arabia Saudita a cerut Statelor Unite sa dea dovada de reținere ca raspuns la atacurile gruparii teroriste Houthis din Yemen impotriva navelor din Marea Roșie, in timp ce Riadul incearca sa fie un mediator in razboiul dintre Hamas și Israel. Houthis a sporit riscurile regionale ale conflictului.Arabia…

- Trei tineri palestinieni au fost raniti prin impuscare sambata seara de un barbat in statul american Vermont, a anuntat politia locala, indicand ca suspectul nu a fost inca identificat, transmite AFP. In varsta de 20 de ani, cei trei se plimbau „cand s-au trezit in fata unui barbat alb inarmat cu un…

- Eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas a fost amanata cel puțin pana vineri. Informațiile inițiale indicau ca ostaticii deținuți de Hamas ar putea fi eliberați chiar joi dimineața. Deși informațiile inițiale indicau ca ostaticii deținuți de Hamas ar putea fi eliberați chiar joi dimineața, directorul…

- Rude ale celor circa 240 de oameni luati ostatici de Hamas in Gaza le-au cerut luni deputatilor israelieni de extrema dreapta sa nu sustina aplicarea pedepsei capitale impotriva militantilor palestinieni capturati, explicand ca orice discutie in acest sens i-ar putea in pericol

- Alpinistul Alain Robert, supranumit "Spidermanul francez", a escaladat luni cladirea-turn Coupole Totale, sediul companiei TotalEnergies din cartierul La Defense din vestul Parisului pentru a transmite "un mesaj de pace" in cea de-a 31-a zi a razboiului dintre Israel si Hamas, informeaza AFP. Purtind…