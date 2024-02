Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a deplans, sambata, ”teribila creștere a atacurilor contra evreilor in toata lumea”, ca și escaladarea antisemitismului și anti-iudaismului dupa 7 octombrie, cand a inceput razboiul Israel – Hamas, transmite BFMTV . ”Noi, catolicii, impreuna cu voi, suntem ingrijorați de teribila creștere…

- Comisia Europeana a deschis joi o procedura de infringement impotriva a 17 state membre ale UE, printre care si Romania, pentru netranspunerea in legislatiile nationale a directivei pentru atragerea pe piata muncii a imigrantilor inalt calificati din afara UE, relateaza agentia EFE. Data limita pentru…

- Parisul a „decis sa nu se alature” atacurilor coalitiei americano-britanice impotriva rebelilor houthi in Yemen „pentru a evita orice escaladare” in regiune, a explicat președintele Emmanuel Macron poziția Franței. Totodata, liderul de la Elysee si-a reiterat apelul la un armistitiu in Razboiul din…

- Intr-un singur an, conceptul de inteligenta artificiala (AI) a trecut de la a reprezenta un sinonim pentru science fiction la a deveni un instrument folosit de milioane de oameni, pe masura ce expertii avertizeaza asupra riscurilor sale si pe fondul aparitiei primelor incercari de a o reglementa la…

- In tradiționala sa binecuvantare de Craciun „Urbi et Orbi” adresata de la Vatican italienilor și intregii lumi, Papa Francisc a chemat la o incetare a focului in conflictul dintre Israel și Hamas, precum și eliberarea ostaticilor reținuți inca in Gaza. Sanctitatea Sa a condamnat de asemenea comerțul…

- In 2023, 45 de jurnalisti din intreaga lume au fost ucisi in timp ce isi faceau meseria, cel mai mic numar din 2002 incoace, in pofida "tragediei" razboiului dintre Israel si Hamas, in care si-au pierdut viata cel putin 17, dintre care 13 in Gaza, potrivit raportului anual al Reporters sans frontieres…