Un tratament preventiv impotriva bronsiolitei, autorizat recent, a prezentat o eficienta de 90% in protejarea sugarilor in fata riscului de spitalizare in acest sezon epidemic in Statele Unite, au anuntat joi autoritatile americane din domeniul sanatatii, informeaza AFP. Tratamentul in cauza, Nirsevimab, consta in injectarea unui anticorp, vizand imunizarea sugarilor impotriva virusului respirator sincitial (VRS), […]