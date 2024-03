Un tratament preventiv împotriva bronșiolitei are o eficienţă de 90% împotriva riscului de spitalizare Un tratament preventiv impotriva bronsiolitei, autorizat recent, a prezentat o eficienta de 90% in protejarea sugarilor in fata riscului de spitalizare in acest sezon epidemic in Statele Unite, au anuntat autoritatile americane din domeniul sanatatii, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Tratamentul in cauza, Nirsevimab, consta in injectarea unui anticorp, vizand imunizarea sugarilor impotriva virusului respirator sincitial (VRS), responsabil pentru declansarea bronsiolitei. El este recomandat din vara anului trecut in Statele Unite pentru bebelusii mai mici de opt luni si care trec prin primul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

