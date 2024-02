Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 23.843 de palestinieni au fost ucisi si 60.317 raniti in loviturile israeliene asupra Gazei incepand din 7 octombrie, data declansarii razboiului intre armata israeliana si miscarea islamista Hamas la putere in Fasia Gaza, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii din Gaza intr-un comunicat,…

- Razboi Israel – Hamas. Cel putin 100 de palestinieni au murit in ultimele 24 de ore in Gaza, in timpul bombardamentelor israeliene. Atacurile au vizat orasul Khan Younis, pe locul doi ca populatie in enclava, dar si doua tabere de refugiati. In trei luni, de cand a inceput razboiul, peste 2.000 de oameni…

- Numarul palestinienilor ucisi in Fasia Gaza a crescut la 20.057 de la inceputul razboiului, a anuntat vineri autoritatea sanitara controlata de Hamas in teritoriu, citata de agentia DPA. In ultimele doua zile, aproximativ 390 de persoane au fost ucise. Un total de 53.320 de persoane au fost ranite,…

- Ministerul Sanatatii condus de miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza a anuntat luni ca 110 palestinieni au fost ucisi incepand de duminica in loviturile israeliene la Jabalia, in nordul enclavei, transmit France Presse si Reuters, conform Agerpres.Un bilant publicat vineri indica 18.800…

- Guvernul miscarii islamiste Hamas a anuntat duminica un bilant de 13.000 de persoane ucise in bombardamentele israeliene asupra Fasiei Gaza de la inceputul razboiului, transmit France Presse si Reuters. Dintre care peste 5.500 de copii si 3.500 de femei. De partea cealalta, cinci soldati israelieni…

- Ministerul Sanatatii al Hamas a anuntat ca cel putin 50 de persoane au fost ucise sambata intr-o lovitura israeliana asupra unei scoli care adapostea stramutati intr-o tabara de refugiati gestionata de ONU, in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Aceasta lovitura s-a produs „in zorii…

- Drapelele au fost coborate in berna luni pe cladirile ONU din Asia, in timp ce personalul a fost chemat sa tina un minut de reculegere in memoria colegilor ucisi in razboiul dintre Israel si Hamas, informeaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Marturii tulburatoare ale romanilor care au simțit pe pielea lor ororile razboiului dintre Hamas și Israel. Inca 41 de romani au reușit sa ajunga, in siguranța, in Romania, duminica dimineața. Pana sa ajunga aici, ei spun ca au trait clipe de coșmar in Fașia Gaza.