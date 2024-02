Stiri pe aceeasi tema

- O icoana a celor șapte Fericiți Episcopi martiri greco-catolici romani, pictata de artistul clujean Marian Furtuna, a fost daruita Papei Francisc de catre Primul Ministru Marcel Ciolacu, cu ocazia audienței pe care premierul Romaniei a avut-o joi, 15 februarie 2024, cu Sfantul Parinte, la Vatican. Papa…

- Președintele Argentinei, Javier Milei, i-a dus Papei Francisc produse de patiserie și biscuiți. Noul lider al Argentinei l-a vizitat luni pe compatriotul sau la Vatican. Cei doi argentinieni ar fi putut vorbi despre politica și despre criza economica din Argentina, scrie Mediafax.Cadoul in produse…

- Papa Francisc va oficia duminica o slujba de canonizare, astfel ca Mama Antula va deveni prima femeie sfanta din Argentina, un eveniment la care va participa și fostul sau critic, președintele argentinian Javier Milei, scrie Reuters, citat de Mediafax.Papa Francisc urmeaza sa conduca o slujba de…

- Papa Francisc a deplans, sambata, ”teribila creștere a atacurilor contra evreilor in toata lumea”, ca și escaladarea antisemitismului și anti-iudaismului dupa 7 octombrie, cand a inceput razboiul Israel – Hamas, transmite BFMTV . ”Noi, catolicii, impreuna cu voi, suntem ingrijorați de teribila creștere…

- La ziua Papei Francisc din acest an, aniversata la Vatican, a luat parte și un cunoscut antreprenor roman din domeniul construcțiilor, fiind surprins de jurnaliștii prezenți la eveniment. Acesta i-a oferit și un cadou.Papa Francisc a sarbatorit 87-a aniversare, la Vatican, impreuna cu un grup de…

- Papa Francisc a sarbatorit 87-a aniversare, la Vatican, impreuna cu un grup de copii de la clinica pediatrica Santa Marta, patronata de Sfantul Scaun, care sprijina mamele și copii aflați in dificultate. Anul acesta, la aniversarea sa a luat parte și un antreprenor roman.Printre cei prezenți la ziua…

- Fostul consilier al Papei Francisc, cardinalul Angelo Becciu, a fost condamnat la cinci ani și jumatate de inchisoare. Acesta este acuzat ca a savarșit infracțiuni financiare, in special deturnare de fonduri. Cardinalul Angelo Becciu, in varsta de 75 de ani, este demnitarul Bisericii Catolice cu rangul…

