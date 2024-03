Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif a fost prezent sambata seara la slujba de Inviere de la Bazilica Sfantul Petru, la o zi dupa ce a renunțat sa participe la procesiunea din Vinerea Mare la Colosseumul din Roma, din motive de sanatate, relateaza News.ro.Deplasandu-se intr-un scaun cu rotile, Papa Francisc a aparut zambitor…

- Papa Francisc prezideaza sambata seara Vigilia Pascala la basilica Sfantul Petru din Roma, la o zi dupa anularea in ultimul moment a participarii sale la procesiunea ''Via Crucis'' de la Colosseum, absenta ce a ridicat noi semne de intrebare asupra starii sale de sanatate, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Papa Francisc prezideaza sambata seara Vigilia Pascala la basilica Sfantul Petru din Roma, la o zi dupa anularea in ultimul moment a participarii sale la procesiunea ''Via Crucis'' de la Colosseum, absenta ce a ridicat noi semne de intrebare asupra starii sale de sanatate, relateaza AFP.

- Papa Francisc a omis predica din timpul slujbei de Duminica Floriilor, in fața zecilor de mii de credincioși adunați in Piața Sfantul Petru. Deși a condus slujba, textul pregatit nu a mai fost citit. Acest lucru este considerat neobișnuit pentru un moment atat de important in calendarul religios. Starea…

- Papa Francisc nu are nicio intentie de a demisiona deoarece considera ca starea sa de sanatate este suficient de buna pentru a-i permite sa continue, a afirmat liderul de la Vatican intr-o noua carte din care cotidianul italian Corriere della Sera a publicat joi extrase, transmite Reuters, potrivit…

- Papa Francisc , in varsta de 87 de ani, a marturisit sambata ca are bronsita. In timpul unui eveniment la Vatican a tusit si nu a putut sa-si citeasca discursul. „Va multumesc tuturor, am pregatit un discurs, dar nu pot sa-l citesc, din cauza bronsitei”, a precizat Suveranul Pontif la deschiderea anului…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Prim-ministrul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a avut o audiența la Papa Francisc, joi, la Vatican, in contextul vizitei pe care o efectueaza in Italia. Marcel Ciolacu, declarații despre intalnirea cu Papa Francisc: Premierul spune ca i-a transmis Suveranului Pontif „recunoștința…

- Papa Francisc va oficia duminica o slujba de canonizare, astfel ca Mama Antula va deveni prima femeie sfanta din Argentina, un eveniment la care va participa și fostul sau critic, președintele argentinian Javier Milei, scrie Reuters, citat de Mediafax.Papa Francisc urmeaza sa conduca o slujba de…