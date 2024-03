Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a luat parte la Slujba de Inviere de la Bazilica Sfantul Petru, sambata seara, dupa ce si-a anulat in ultima clipa participarea la procesiunea din Vinerea Mare la Colosseumul din Roma. Papa Francisc a citit o omilie de mai mult de o pagina, a zambit si i-a salutat pe credinciosi in timp…

- Papa Francisc va oficia duminica o slujba de canonizare, astfel ca Mama Antula va deveni prima femeie sfanta din Argentina, un eveniment la care va participa și fostul sau critic, președintele argentinian Javier Milei, scrie Reuters, citat de Mediafax.Papa Francisc urmeaza sa conduca o slujba de…